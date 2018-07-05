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السفير الفلسطيني ينفي نقل محمود عباس إلى المستشفى

أخبار العالم العربي

السفير الفلسطيني ينفي نقل محمود عباس إلى المستشفى
Reuters Mohamad Torokman
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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نفى السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحافظ نوفل أنباء عن نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى، مشيرا إلى أن خطط عباس لزيارة روسيا لم تتغير.

وقال نوفل في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "الرئيس ليس في مستشفى، فهو في مكتبه. اتصلت للتو به، فليس هناك أي تغيرات في جدول أعماله وفي خططته لزيارة روسيا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو 13 يوليو المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور المباراة النهائية لكأس العالم روسيا 2018.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق من اليوم أن الرئيس محمود عباس تم جلبه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله، في 28 مايو الماضي، بعد أن تماثل للشفاء.

وخضع عباس لفحوص طبية بعد عملية جراحة أجراها في أذنه الوسطى وقتها.

المصدر: نوفوستي

 

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