اعتقال منفذي عملية اغتيال مدير المالية في الحشد الشعبي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، أنه ألقى القبض على منفذي جريمة اغتيال مدير مالية الحشد الشعبي قاسم ضعيف.

وذكرت الجهات المختصة، أن عناصر جهاز الأمن الوطني تمكنوا من القبض على أعضاء العصابة الإجرامية كافة، بعد إجراء التحقيقات وجمع البيانات اللازمة.

يذكر أن قاسم ضعيف مدير المالية في الحشد الشعبي توفي متأثرا بجراحه، بعد تعرضه لعملية اغتيال جنوبي غربي بغداد أواخر أبريل الماضي.

المصدر: وكالات