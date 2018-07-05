سوداني يتوفى في القاهرة أثناء سفره للخرطوم

توفي راكب سوداني الجنسية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس؛ بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم.

وأعلنت مصادر في المطار في تصريحات صحفية، إن إسعاف المطار تلقى إخطارا من سلطات الأمن، بسقوط الراكب السوداني البالغ من العمر 63 عاما بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، قبل إنهاء إجراءات سفره.

وأضافت المصادر، أنه جرى استدعاء الطاقم الطبي، وبتوقيع الكشف على الراكب، تبين أنه فارق الحياة، وجرى نقل جثمانه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

المصدر: مصراوي