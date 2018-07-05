إثيوبيا تقيل مسؤولين بالسجون لعدم احترامهم حقوق الإنسان

أقال النائب العام في إثيوبيا عددا من كبار المسؤولين في السجون قائلا، إنهم لم يحترموا حقوق الإنسان خلال تعاملهم مع السجناء.

وبثت هيئة الإذاعة الوطنية (فانا) إعلان النائب العام برهانو تسيجايي، إقالة المسؤولين وتعيين غيرهم في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وكانت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداسان، قد رحبت الشهر الماضي بإلغاء مرسوم حالة الطوارئ في إثيوبيا، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لانتهاء صلاحيته، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين وغيرهم من الأفراد الذين اعتقلوا في 26 من مايو الماضي، بعد مشاركتهم بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

واعتبرت المتحدثة الأممية في حديثها أن هذه التطورات الأخيرة هي مؤشرات إيجابية، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في شرق إفريقيا على استعداد للمساعدة في مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

المصدر: وكالات