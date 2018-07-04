تعيين قائد جديد للدرك الوطني في الجزائر

جرت اليوم في الجزائر اليوم الأربعاء مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء المقال مناد نوبة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد لقوات الدرك الوطني، وذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المؤرخ في 3 يوليو الجاري.

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وعقب مراسم التنصيب، عقد الفريق قايد صالح اجتماعا مع قيادة الدرك الوطني، وألقى خلاله خطابا توجيهيا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وتعيين مصطفى لهبيري في محله.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية