 
مباشر

تعيين قائد جديد للدرك الوطني في الجزائر

أخبار العالم العربي

تعيين قائد جديد للدرك الوطني في الجزائر
mdn.dz
مقر قيادة الدرك الوطني الجزائري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgvp

جرت اليوم في الجزائر اليوم الأربعاء مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء المقال مناد نوبة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أشرف على مراسم تنصيب القائد الجديد لقوات الدرك الوطني، وذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المؤرخ في 3 يوليو الجاري.

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوتفليقة يقيل مدير الأمن العام الجزائري

وعقب مراسم التنصيب، عقد الفريق قايد صالح اجتماعا مع قيادة الدرك الوطني، وألقى خلاله خطابا توجيهيا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وتعيين مصطفى لهبيري في محله.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. جدل في مصر بسبب راتب صلاح في ليفربول