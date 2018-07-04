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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا
Sputnik Ekaterina Chesnokova
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، سفير إسرائيل في موسكو، غاري كورين، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الطرفين تبادلا الآراء حول طيف واسع من القضايا، "بما فيها الوضع الراهن في سوريا، وكذلك قضايا ملحة تتعلق بالعلاقات الروسية - الإسرائيلية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

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