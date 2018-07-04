نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، سفير إسرائيل في موسكو، غاري كورين، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الطرفين تبادلا الآراء حول طيف واسع من القضايا، "بما فيها الوضع الراهن في سوريا، وكذلك قضايا ملحة تتعلق بالعلاقات الروسية - الإسرائيلية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية