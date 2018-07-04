// 26.06.2018 по тикету 15478
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي الوضع في سوريا
Sputnik Ekaterina Chesnokova
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، سفير إسرائيل في موسكو، غاري كورين، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الطرفين تبادلا الآراء حول طيف واسع من القضايا، "بما فيها الوضع الراهن في سوريا، وكذلك قضايا ملحة تتعلق بالعلاقات الروسية - الإسرائيلية".
المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية
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