نتائج الانتخابات البلدية تضع حدا لتحالف "نداء تونس" و"النهضة"

أعلن حزب "نداء تونس" عن انتهاء التحالف مع حركة النهضة، شريكته في الائتلاف الحاكم عقب انهيار التوافق بشأن تنصيب رؤساء البلديات.

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وقال الناطق الرسمي باسم "نداء تونس" منجي الحرباوي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم" المحلية: "اتضح بالكاشف أننا أنهينا التحالف مع النهضة من خلال نتائج الانتخابات البلدية، في مختلف مناطق البلاد".

وعلق على فوز مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم برئاسة بلدية تونس قائلا: "تم إجراء مشاورات واتفاقات مع بعض الأطراف للتحالف في انتخابات رئاسة بلدية تونس لكنها فشلت في الأخير".

تجدر الإشارة إلى أن سعاد عبد الرحيم أول تونسية ترأس بلدية تونس، وقد حصلت على 26 صوتا مقابل 21 صوتا لمرشح "نداء تونس" كمال أبدير.

وحصلت "حركة النهضة" في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، على 21 مقعدا في بلدية تونس، في حين حصل حزب "نداء تونس" على 17 مقعدا والقائمة المستقلة "مدينتي تونس" على 4 مقاعد، و"الجبهة الشعبية" حصلت على 4 مقاعد، و"الاتحاد المدني" على 6 مقاعد و"التيار الديمقراطي" على 8 مقاعد، في نتائج بلدية العاصمة.

المصدر: وكالات