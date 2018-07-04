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عودة 6 مقاتلات "SU-25" من قاعدة حميميم إلى روسيا

أخبار العالم العربي

عودة 6 مقاتلات طائرة سوخوي-25
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هبطت 6 طائرات روسية من طراز "SU-25"، اليوم الأربعاء، في مطار عسكري بمنطقة كراسنودار بعد تنفيذ مهمتها القتالية في سوريا خلال عدة شهور.

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وقال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية اللواء فيكتور سيفوستيانوف إن العسكريين الروس من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي "عادوا إلى روسيا بعد فترة عملهم الطويل في الجمهورية العربية السورية حيث نفذوا مهمتهم الهامة والمسؤولة الخاصة بتحرير البلد الصديق لنا من الإرهابيين الدوليين". 

ووفق قول سيفوستيانوف فإن الطيارين الروس قاموا بالتحليقات كل يوم، ليلا ونهارا، لمراقبة الأوضاع الجوية في منطقة خفض التصعيد. 

وأضاف اللواء الروسي مخاطبا الضباط الطيارين: "كل العالم كان يتابع بانتباه أفعالكم، وكان رفاق القتال والأقارب والأصدقاء قلقين بشأنكم، لقد عدتم منتصرين".

ووفقا لسيفوستيانوف سيتم تقديم جوائز عالية لكل من ساهم في حفظ السلام على الأراضي السورية  بقرار من القيادة العسكرية العليا لروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن 27 طائرة ومروحية، إضافة إلى خبراء عسكريين وأطباء ورجال الشرطة العسكرية عادوا من قاعدة حميميم إلى وحداتهم العسكرية بروسيا. 

المصدر: نوفوستي

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