موسكو: تقارير تنفيذ عمليات تطهير عرقي في غوطة دمشق الشرقية كاذبة

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حديث وسائل إعلام غربية حول تنفيذ عمليات تطهير عرقي خلال عملية تحرير غوطة دمشق الشرقية بالكذب، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء في موسكو، أن وسائل إعلام غربية تحدثت خلال عملية طرد الإرهابيين من الغوطة الشرقية عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وأنه تم تنفيذ عمليات تطهير عرقي، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وأن المدنيين عادوا إلى المناطق المحررة في الغوطة الشرقية وكذلك إلى شرقي حلب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه لا يخشى من إعادة العمليات التي وقعت في الغوطة الشرقية وشرقي حلب، لكنه يخشى من السيناريو الذي وقع في الرقة، التي لم يتمكن المدنيون السوريون من الرجوع إليها حتى الآن.

وقال إن حديث ما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب عن عودة الحياة إلى طبيعتها في الرقة، يتنافى مع الواقع لأن المدنيين لا يمكنهم العودة إلى المدينة بسبب الألغام المزروعة والخراب، الذي لحقها.

المصدر: RT + وكالات