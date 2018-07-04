المغرب.. الشيوخ إلى الفيسبوك لمحاربة التطرف

دعا الأمين العام للهيئة العالمية للعلماء المسلمين، الشيخ سعد بن علي الشهراني، رجال الدين إلى إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التجنيد الإلكتروني.

وقال الشهراني، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط إنه "سيتم توقيع اتفاقية مع رابطة العبادي من أجل إنتاج خُطط مدروسة تخدم الجيل الجديد من الشباب الذين سرقهم منا داعش عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن علماء الدين مطالبون اليوم بإنشاء حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" لمحاصرة الإرهاب الإلكتروني، مشيرا إلى "ضرورة القيام بدورات تدريبية لهؤلاء العلماء لشرح كيفية استخدام هذه الوسائط كوسائل للبناء وليس كوسائل للهدم والدمار".

وأوضح المتحدث أن: "التجنيد الإلكتروني يقوم على أساس أجندات عالمية لا ترتبط فقط بأشخاص أو تنظيمات إرهابية، بل ترتبط بدول تعمد إلى غسل أدمغة الشباب".

واقترح إنشاء برامج موجهة إلى الشباب انطلاقا من وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاقتصار فقط على الدور الذي تقوم به المساجد في الوعظ والإرشاد.

وتابع أن: "الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تُنجز برامج في هذا الصدد يتكلف بإبلاغ رسائلها شباب وليس بالضرورة رجال الدين أو أصحاب العمامة الذين قد يشكلون حاجزا أو حرجا لدى الكثيرين من الفئات المستهدفة".

أرى أن أكثر الناس نشاطاً على مواقع التواصل الإجتماعي هم رجال الدين، ملحقين عـالـ #انستغرام و#فيسبوك، #تويتر، #سناب_شات، و#يوتيوب !! — Emad Khorshed (@Emad_Khorshed) 2 août 2015

المصدر: هسبريس