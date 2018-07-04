الموت يغيّب وزيرا لبنانيا واتحاد الكتّاب ينعيه

نعى اتحاد الكتاب اللبنانيين، في بيان "بلوعة كبيرة وحزن بالغ وألم عظيم" عضو الاتحاد الوزير بحكومة تصريف الأعمال، علي قانصو الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع مرض عضال.

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وجاء في البيان: "الاتحاد إذ يتقدم بوافر العزاء من أسرة الفقيد الغالي، يؤكد مشاطرتهم الأحزان لغياب الزميل الكبير المعطاء والمربي المخلص الأمين والسياسي الوطني، الأستاذ علي قانصو".

وغيب الموت فجر اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي قانصو بعد صراع مع مرض عضال. .

ولد علي خليل قانصو ببلدة الدوير في ​النبطية​ بجنوب لبنان في العام 1948. متزوج من صباح قانصوه ولهما ثلاثة أولاد.

انتمى إلى ​الحزب القومي​ السوري الاجتماعي في العام 1968 وتدرج في مناصبه حتّى انتخب رئيسا له في الأعوام 1996 و2000 و2005.

تخرج في كلية التربية بالجامعة اللبنانية​ في العام 1973، ومارس ​التعليم الثانوي​ بين عامي 1973 و1996.

شارك في تأليف العديد من ​الكتب المدرسية​ للمرحلتين المتوسطة والثانوية. عين وزيرا للعمل في حكومة ​رفيق الحريري​ في العام 2000. كما عين وزير دولة في حكومة فؤاد السنيورة​ في العام 2008. وأعيد تعيينه وزيرا للدولة في حكومة الرئيس ​نجيب ميقاتي​ في العام 2011، قبل أن يعاد تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية العام الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام