إيواء 2.5 ألف نازح في مدينة جباب بريف درعا السورية

أعلن رئيس مركز النازحين المؤقت عبد الحميد الرفاعي أن زهاء 2.5 ألف نازح تم إيواؤهم في مخيم مؤقت أقامته السلطات السورية في مدينة جباب بريف درعا جنوب غرب سوريا.

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وقال عبد الحميد الرفاعي: "جهزنا منذ أسبوع هذا المخيم المؤقت لإيواء النازحين، وكنا على علم بأنه سيكون هناك الكثير من الناس، إذ يعيش هنا الآن 2.5 ألف شخص. فنصبنا خياما وأحضرنا الماء. المنظمات الإنسانية الدولية تساعدنا في ذلك، إلا أننا تلقينا دعما أساسيا من الحكومة السورية، ونزود النازحين بالأغطية والفراش وكذلك بالأدوية والأغذية".

وأوضح ضابط نقطة التفتيش، صفوان علي، أن السلطات السورية تقدم الآن المساعدة للنازحين من بلدة كفر شمس بريف درعا، قائلا: "أتحنا للمدنيين ومن بينهم عائلات المسلحين الفرصة للخروج من المدينة ومغادرة المنطقة الخطرة على متن حافلات. نقدم لهم الأغذية والمياه المعدنية والرعاية الصحية إذا اقتضت الضرورة. ونقترح على أولئك الذين بحاجة إلى أماكن للإقامة اللجوء إلى المخيمات المؤقتة".

وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن زهاء 4 آلاف مدني خرجوا أمس من منطقة خفض التصعيد بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا.

المصدر: تاس