العبادي يبحث مع وفد من الكونغرس تخفيض عدد المستشارين الأمريكيين في العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع وفد من مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مسألة تخفيض عدد المستشارين الأمريكيين في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن رئيس مجلس الوزراء "استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء وفد مجلس الشيوخ الأمريكي"، مبينا أن "الوفد ضم السيناتور لينذري غراهام وهو عضو جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو في التخصيصات المالية ولجنة القوات المسلحة والسيناتور اليزابيث وارن عضو ديمقراطي عن ولاية ماساتشوست وعضو لجنة القوات المسلحة والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان والجنرال بول فنك قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا وعددا من المستشارين في المجلس".

وأضاف المكتب أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين البلدين ودعم العراق في جميع المجالات والأوضاع في المنطقة وتخفيض عدد المستشارين الأمريكيين في العراق".

وأشاد وفد مجلس الشيوخ، حسب البيان، بـ"قدرة القوات العراقية وانتصارها على عصابات داعش الإرهابية وتحرير الأراضي العراقية وحماية المدنيين"، مؤكدا "مواصلة الدعم للعراق في مجالات التدريب والتسليح".

يذكر أن عشرات المستشارين الأمريكيين متواجدون حاليا في العديد من مناطق العراق لتدريب القوات العراقية والتنسيق معها لمواجهة "داعش".

المصدر: المكتب الإعلامي للعبادي + السومرية