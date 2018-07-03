الخارجية السودانية تعرب عن استيائها من تحذير السفارة الأمريكية

أعربت الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن استيائها من التحذير الذي أعلنته السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الاثنين لرعاياها.

وحذرت السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية رعاياها بإعادة النظر في السفر للسودان والتنقل بين إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بدعوى وجود تهديدات إرهابية وانعدام للأمن في دارفور.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن التحذير صدر في الوقت الذي يشهد فيه السودان أجواء سياسية وأمنية إيجابية، حظيت خلال الأسابيع الماضية بإشادة ودعم صريحين من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، على رأسها الأمم المتحدة والاتحادان الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية.

وشددت على أن توقيت التحذير الأمريكي أمر تعوزه المبررات الموضوعية ومجاف للواقع الإيجابي والذي أتاح مؤخرا لوفد من السفارة الأمريكية السفر إلى دارفور والتنقل بحرية تامة بين جميع ولاياتها، مضيفة أن التحذير تجاهل الحقائق والواقع على الأرض فى دارفور وفي ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ويناقض تقارير الأمم المتحدة وآخرها تقرير المراجعة الاستراتيجية لبعثة "يوناميد" والذي أوصى بالاستمرار في تنفيذ ‏استراتيجية خروج بعثة "يوناميد".

وأكدت الوزارة التزام السودان مع الشركاء الدوليين بمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

ودعت خارجية السودان نظيرتها الأمريكية لمراجعة تحذير رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى السودان، وأن تسعى لمواصلة دورها في دفع الحوار الثنائي البناء رفيع المستوى من أجل تطبيع علاقات البلدين الصديقين وخدمة مصالحهما العليا.

المصدر: الخارجية السودانية