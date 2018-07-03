الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء الوضع في جنوب سوريا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع في جنوب سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "الآن، عندما نتابع الأوضاع هناك، نشعر بقلق بالغ".. "الغارات الجوية المستمرة تسببت بإيقاف بعض المساعدات الإنسانية، وقد نعود للتدخل الآن، لكن الوضع ليس آمنا بالطبع".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع المتعلق بالهدنة في جنوب غربي سوريا لحوالي عام، وتم الالتزام بها حتى الفترة الأخيرة.

وأعادت إلى الأذهان كذلك أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث الوضع في جنوب غربي سوريا في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، علما بأن روسيا كانت طرفا للاتفاق حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، إلى جانب الولايات المتحدة والأردن.

المصدر: وكالات