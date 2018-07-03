جريمة شنيعة تهز الرياض.. خادمة تقتل طفلة طعنا

هزت جريمة شنيعة، اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض إذ أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وإصابة شقيقها الأكبر بعد طعنهما عدة مرات، حسب صحيفة "سبق" المحلية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن الجريمة نفذت في الساعة العاشرة تقريبا من صباح الثلاثاء داخل منزل عائلة الطفلين الواقع في حي لبن.

وقالت الصحيفة إن الجيران فوجئوا بصيحات الهلع والاستغاثة من الفتاة وشقيقها، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية، وتم كسر الأبواب من قبل الدفاع المدني"، وتبين، بعد دخول عناصر الأمن إلى المنزل، "وفاة الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، وإصابة أخيها، وهو في 13 عاما" جراء ما وصفته الصحيفة بـ"الطعنات الغائرة".

أما الخادمة الإثيوبية فأغلقت على نفسها إحدى الغرف، لكن عناصر أجهزة الأمن ألقوا القبض عليها، فيما نقل الطفل المصاب إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

المصدر: سبق