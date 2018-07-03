مجلس الأمن يجتمع الخميس لبحث الوضع جنوب غربي سوريا

يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد غد الخميس، لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وأشارت المصادر أن هجوم الذي تخوضه القوات الحكومية السورية، بدعم من العسكريين الروس، في المنطقة تسبب بنزوح حوالي 300 ألف مدني.

إقرأ المزيد

وذكرت البعثة الدبلوماسية السويدية، الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الأمن سيعقد بطلب من السويد التي تترأس اجتماعاته في الشهر الحالي.

وحققت القوات الحكومية السورية، اليوم، نجاحات جديدة في عمليات تخوضها في محافظة درعا، جنوب غربي سوريا، ضد مسلحي تنظيمي "جبهة النصرة" و"جيش خالد بن الوليد" الذي انضم إلى صفوف "داعش".

وأسفرت عمليات الجيش السوري في محافظة درعا، منذ 19 يونيو، عن تحرير عشرات من القرى والبلدات من سيطرة المسلحين. وانتقل جزء من البلدات المحلية تحت سيطرة القوات الحكومية نتيجة لمفاوضات ناجحة خاضها العسكريون الروس مع قادة الفصائل المسلحة التي سلم أفرادها أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة وبدأت تسوية أوضاعها.

وفي اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، معربا عن قلق واشنطن البالغ من "الغارات الجوية المستمرة التي تسببت بإيقاف وصول المساعدات الإنسانية" إلى المدنيين هناك.

المصدر: وكالات