نتنياهو: نحرص على فك الاشتباك مع الجيش السوري

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوته لتطبيق اتفاقية فك الاشتباك مع الجيش السوري المبرمة عام 1974، مؤكدا أن إسرائيل "تحرص" عليها.

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وقال نتنياهو، أثناء مراسم احتفالية أقيمت اليوم لـ"أحياء ذكرى" قتلى الجنود الإسرائيليين في حرب غزة عام 2014 اليوم الثلاثاء: "لدينا اتفاقية فك الاشتباك مع سوريا منذ العام 1974. هذا هو المبدأ المنظم".

وأضاف نتنياهو، حسب ما نقله مكتبه الإعلامي: "نحرص عليها كل الحرص وهذا ما يتوجب أيضا على جميع الأطراف الأخرى القيام به".

وأكد نتنياهو الأسبوع الماضي أنه يجري "اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن، كما أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء".

وأبرمت اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأنهت رسميا حرب أكتوبر عام 1973.

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري عملية واسعة في محافظة درعا جنوبي سوريا، قرب الحدود مع إسرائيل، ضد فصائل المسلحين بالتزامن مع جهود حكومة السورية وروسيا لإبرام اتفاقات المصالحة مع المجموعات غير المصنفة إرهابية في المنطقة.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة غارات جوية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي + RT