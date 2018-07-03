الإمارات تدرج حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية في "قائمة الإرهاب"

أدرجت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية في "قائمة الإرهاب".

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الإمارات.

وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين - الاعتباريين) المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين المرتبطين بهم.

وطالبت الهيئة الشركات بتجنب تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك، مشيرة إلى أنه في حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

وحضت الهيئة الشركات على ضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.

وأكدت أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات العقوبات الصارمة المعمول بها في الإمارات وخارجها.

المصدر: وام