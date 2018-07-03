 
مباشر

فرعون: لا تعويض للجزائريين عن انقطاع الإنترنت أيام امتحان البكالوريا

أخبار العالم العربي

فرعون: لا تعويض للجزائريين عن انقطاع الإنترنت أيام امتحان البكالوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgmn

قالت وزيرة الاتصالات الجزائرية هدى فرعون أن السلطات الجزائرية لن تعوّض مواطنيها عن الساعات التي شهدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في الفترة التي اجتيزت فيها امتحانات البكالوريا في البلاد

وأكدت الوزيرة في تصريح لها اليوم لوسائل إعلام جزائرية أنّ قطع اتصالات الإنترنت أتى بأوامر علوية من الحكومة ولم يستمرّ إلا لمدة ساعتين بهدف ضمان السير الحسن للامتحانات واجتناب عمليات الغش وتسريبات الأسئلة التي شهدتها السنوات السابقة.

كما أكدت الوزيرة أن التعويض لا يكون إلا في حالة تعطل أو سوء تسيير من الشركة المزودة بالخدمة، وهو ما لا ينطبق على شركة اتصالات الجزائر التي اتبعت قرارات الحكومة.

من جهة أخرى، أكد الكثير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ انقطاع الإنترنت لم يقتصر على اليوم الأول من الامتحانات، حيث شهدت جميع أيام امتحانات البكالوريا انقطاعات متفاوتة.

يُذكر أن السلطات الجزائرية  لجأت إلى قطع الإنترنت تماما كحل جدري ضدّ عمليات تسريب مواضيع البكالوريا، بهدف اجتناب أي ضرر قد يضرب مصداقية هذه الامتحانات المصيرية.

المصدر: يوتيوب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018
السويد تتقدم على سويسرا بهدف مقابل لا شيء