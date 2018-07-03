الحكومة المصرية تعرض برنامجها أمام النواب بطريقة "الكفيف"

عرضت الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان مجلدا لكل نائب يتضمن البرنامج الخاص بالحكومة.

وأعدت الحكومة المصرية مجلدا بكل المحتويات الخاصة بالبرنامج الحكومي بطريقة "بريل" لنائب كفيف في البرلمان.

واختارت الحكومة المصرية عنوان "مصر تنطلق" للبرنامج الجديد، ليعبر عن المرحلة القادمة، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتي ثمارها في الفترة القادمة، فقد تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن.

وقدمت الحكومة البرنامج الجديد في 250 صفحة وأسطوانة إلكترونية مدمجة محمل عليها نسخة من البرنامج، وملخصا تنفيذيا لما يحتويه البرنامج من 79 صفحة.

المصدر: وكالات