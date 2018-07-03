لأول مرة.. امرأة على رأس بلدية تونس العاصمة

فازت مرشحة "حزب النهضة"، سعاد عبد الرحيم، في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة "شيخ مدنية" تونس، وبذلك تكون أول تونسية تشغل هذا المنصب وتحصل على لقب "شيخ مدينة تونس".

وحصلت سعاد عبد الرحيم على 26 صوتا مقابل 21 صوتا لمرشح "نداء تونس" كمال أبدير.

وانتخبت سعاد شيخة لمدينة تونس" ظهر الثلاثاء، وانحصرت المنافسة بينها مرشحة عن "حركة النهضة"، وبين مرشح حزب "نداء تونس".

وفي الانتخابات المحلية بتونس في مايو الماضي، حصلت "حركة النهضة" في بلدية تونس على 21 مقعدا، في حين تحصل حزب "نداء تونس" على 17 مقعدا والقائمة المستقلة "مدينتي تونس" على 4 مقاعد و"الجبهة الشعبية" تحصلت على 4 مقاعد و"الاتحاد المدني" على 6 مقاعد و"التيار الديمقراطي" على 8 مقاعد.

المصدر: وكالات