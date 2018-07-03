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مصر.. الأمن يكشف أسباب انتحار "فتاة المترو"

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مصر.. الأمن يكشف أسباب انتحار
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كشف أمن القاهرة التفاصيل الكاملة لملابسات انتحار فتاة، بإلقاء نفسها أمام المترو، وتبين أنها تمر بأزمة نفسية حادة، بسبب ضغوط الحياة، ومشاكل أسرية متفاقمة مع أشقائها.

وقالت التحريات التي أجرتها المباحث المصرية، إن أهل الفتاة أكدوا أنها مرت بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، بسبب قيام أشقائها بالتعدي عليها بالضرب وتوبيخها، فضلا عن تأثرها بوفاة والدتها، عقب تعرضها لحادث سير منذ 7 سنوات، ومنذ ذلك الحين وهي في مشاكل يومية مع أشقائها.

وأضافت التحريات، أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين أشقائها، وأخبرتهم بعزمها على الانتحار، إلا أنهم أخذوا كلامها على شكل مزاح، ولكنها خرجت بالفعل، وتوجهت إلى محطة مترو الأنفاق، وقامت بإلقاء نفسها أسفله.

وكانت شرطة النقل والمواصلات المصرية، تلقت إشارة من سائق مترو بالخط الأول، تفيد بإلقاء فتاة نفسها أسفل عجلات القطار، أثناء دخوله المحطة وتوفيت في الحال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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