البيان "الخامس والعشرون".. الجيش المصري يعلن عن المكاسب المحققة في سيناء

أصدرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، البيان الخامس والعشرين، بشأن العمليه الشاملة "سيناء 2018"، والتي أعلنت فيه عن التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والشرطة.

وأسفرت العمليات وفقا لبيان الجيش خلال الأيام الماضية عن عدة نتائج، أبرزها استهداف وتدمير خمس عربات ومخزن للإحتياجات الادارية للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وذكر البيان أن العمليات العسكرية في شمال ووسط سيناء أسفرت عن القضاء على 3 تكفيريين، وبحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر. كما تم توقيف 59 من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء.

وأضاف البيان أنه جرى تدمير 12 مركبة يستخدمها المسلحون في مهاجمة الارتكازات الأمنية، كما تم تدمير 285 ملجأ ووكرا ومخزنا، عثر بداخلها على ملابس عسكرية وإمدادات.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة