قوات من الرد السريع تصل كركوك للمشاركة في الحملة العسكرية ضد خلايا "داعش"

وصلت مساء أمس الاثنين قوة من قوات الرد السريع التي توجهت من بغداد إلى كركوك للمشاركة في الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش".

وقال ضابط في الرد السريع لـ Rt إن "القوة ستشارك في الحملة العسكرية المقرر أن تنطلق قريباً للقضاء على خلايا تنظيم داعش"، دون أن يُحدد موعد انطلاق الحملة".

وأضاف "تتمركز قوات عراقية من الجيش والشرطة الاتحادية على أطراف كركوك وداخلها استعداداً لبدء العملية العسكرية للقضاء على تنظيم داعش".

يذكر أن كركوك شهدت في الأسابيع الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لتنظيم "داعش" هو الأول من نوعه بعد إعلان تحرير العراق من التنظيم العام الماضي.

ونفذ التنظيم عمليات استهداف لنقاط تفتيش أمنية، ونصب سيطرات وهمية على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، بالإضافة إلى بعض التفجيرات.

المصدر: RT