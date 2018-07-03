الحكومة الليبية المؤقتة ترد على قرار مصري بالمثل!

ردت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة شرق البلاد على قرار مصري برفع قيمة رسوم دخول الأشخاص والمركبات إلى أراضيها، ردت بالمثل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أعطى تعليماته بمعاملة الجانب المصري بالمثل وزيادة قيمة "رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري، وكذلك مغادرتهم للأراضي الليبية".

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وأفادت الوكالة بأن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف خاطب وزير المالية كامل أبريك الحاسي في رسالة رسمية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم الدخول لمواطني دولة مصر الشقيقة إلى الأراضي الليبية".

وأوضح وزير داخلية الحكومة الليبية المؤقتة أن "السلطات المصرية قررت زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، وحيث أن الاتفاقيات الموقعة مع الشقيقة مصر تجسد مبدأ المعاملة بالمثل، فقد اتخذ الجانب الليبي قرارا مماثلا".

المصدر: وال