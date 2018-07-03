الجزائر.. وفد من الأمم المتحدة للتحقيق في قضية كوكايين ضخمة

حلّ وفد من ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بمدينة وهران الجزائرية، للتحقيق في قضية احتجاز 701 كلغ من الكوكايين في سواحل المدينة أواخر شهر مايو المنصرم.

وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر يوم الاثنين إلى أن خبراء هذا الديوان، الذي يقع مكتبه الإفريقي بالعاصمة السنغالية دكار، قد قابلوا العديد من المسؤولين الجزائريين بدءا من يوم الخميس الماضي لجمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالقضية.

وأحبطت قوات حرس السواحل الجزائرية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين المحمل على متن سفينة تجارية أثبتت التحقيقات الأولية أن مستغلّها هو مستورد لحوم جزائري تم توقيفه بعدها مباشرة.

وأثبتت التحقيقات التي تلت هذا التوقيف وجود شبكة فساد كبيرة متورطة، حيث مثُل العديد من المسؤولين المحليين ورؤساء بلديات، ومدعين عامين وقضاة ومسؤولين جمركيين أمام القضاء الجزائري للإدلاء بأقوالهم.

يذكر أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام المدير العام للأمن الجزائري، عبد الغني هامل، في نفس اليوم الذي أدلى فيه بتصريحات انتقد فيها بعض التجاوزات التي طالت التحقيق الأولي في قضية الكوكايين، حيث لمح إلى أن "الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا".

وفي نفس السياق، رفض وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، تقديم المزيد من التعليقات بشأن القضية، واكتفى بالقول "تكلمت كثيرا عن القضية".

المصدر: "الخبر الجزائرية"