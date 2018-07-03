العمليات المشتركة تنفي وجود اتفاق بين البيشمركة والتحالف بشأن كركوك

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية وجود اتفاق بين البيشمركة الكردية والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.

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وقالت القيادة في بيان أمس الإثنين، إن: "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها، عار عن الصحة"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضافت أن: "الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية"، مشيرة إلى أن: "القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق، ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن".

وأشارت القيادة إلى أن: "القوات الأمنية وضعت خططا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية"، منوهة إلى أن: "هناك جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والعناصر الإجرامية".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق عن التوصل إلى اتفاق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مراجعة الخطط العسكرية الخاصة بحماية كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة العراقية المركزية.

وتستعد قوات الأمن العراقية لشن "حملة عسكرية كبرى" لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

المصدر: وكالات