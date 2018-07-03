إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد أيوب قاسم، الثلاثاء، أن قوات حرس السواحل أنقذت 276 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم في تصريح صحفي إن دورية لحرس السواحل في القطاع الأوسط تمكنت، مساء الأحد، من إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعي، بينهم 54 طفلا و29 امرأة، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، أحدها كان في حالة غرق قبل وصول الدورية.

وأضاف أن "المهاجرين غير الشرعيين من 14 جنسية أفريقية مختلفة، وجنسيتين عربيتين (مصر والسودان)"، مشيرا إلى أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 35 ميلا شمال غرب القره بوللي".

وأوضح أن القارب المطاطي الغارق، كان على بعد 44 ميلا شمال مدينة الخمس، والقارب الثاني كان على بعد 50 ميلا شمال تلك المدينة.. و"تمت مرافقة الزورق الناجي حتى وصوله إلى نقطة إنزال المهاجرين غير الشرعيين بقاعدة طرابلس البحرية صباح الاثنين".

كما أكد قاسم أنه "قدمت للمهاجرين المساعدة الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس بمركز إيواء طريق السكة".

المصدر: سبوتنيك