عقد اتفاقيتي تعاون بين فرنسا وموريتانيا خلال زيارة ماكرون لنواكشوط

وقعت فرنسا وموريتانيا، أمس الاثنين، اتفاقيتي تعاون خلال حفل عشاء أقامه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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ووقع الاتفاقية الأولى، وهي في مجال التهذيب والتكوين المهني والزراعة، عن الجانب الموريتاني، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، وعن الجانب الفرنسي، وزير الخارجية جان إيف لودريان.

أما الاتفاقية الثانية، فهي في مجال الطاقة، وقعها عن الجانب الموريتاني وزير النفط والطاقة والمعادن، محمد ولد عبد الفتاح، وعن الجانب الفرنسي رئيس شركة توتال إفريقيا، كي موريس.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لموريتانيا هي الأولى لرئيس فرنسي منذ 21 عاما.

وعقد ماكرون بعد وصوله اجتماعا مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس، مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، حيث تناول الاجتماع تسريع وتيرة عمل القوة المشتركة الإفريقية، التي تأمل فرنسا أن تساهم في دحر التنظيمات المتطرفة بالساحل، مما سيساعد باريس على سحب القوات الفرنسية من منطقة الساحل الأفريقي.

المصدر: وكالات