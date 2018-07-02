القاهرة تطالب بريطانيا وألمانيا بالكشف عن قتلة طالبتين مصريتين

جددت مصر مطالبتها بريطانيا وألمانيا بالكشف عن مرتكبي جريمتي قتل الطالبتين المصريتين، مريم عبد السلام وشادن محمد.

وقال مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علاء يوسف، اليوم الاثنين، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة العالمية إن مصر تطالب الحكومة البريطانية بالكشف عن الجناة في جريمة قتل عبد السلام في بريطانيا، والتي "لها دوافع عنصرية واضحة".

كما دعا مندوب مصر الحكومة الألمانية لسرعة كشف الحقيقة في واقعة مقتل محمد في ألمانيا و"الظروف العنصرية المشكوك في إحاطتها بوقائع هذا الحادث".

وانتقد يوسف التطورات الأخيرة في مجالس سياسة أوروبا تجاه المهاجرين واللاجئين، وقال: "إننا نتابع ببالغ القلق التصريحات العنصرية التي صدرت مؤخرا عن كبار المسؤولين في ألمانيا، وكان آخرها التهديد بطرد اللاجئين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبي مرض".

وأعرب يوسف عن هول ما تتداولته التقارير بشأن وقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، و210 جرائم ضد أماكن إقامتهم.

كما أدان ارتفاع "جرائم الكراهية ضد المسلمين"، والتي زادت بمعدل 40% في بريطانيا مقارنة بعام 2016 وفقا لما نشره مكتب عمدة لندن في بداية العام الجاري، وحث الحكومة البريطانية على ضمان احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

وطالب يوسف الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين والتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء والتحريض على العنف ضدهم، كما طالب تلك الدول بالتعاون مع المجلس وآلياته للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه في هذا الشأن.

وحث يوسف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على ضرورة ضمان الحماية اللازمة للاجئين وطالبي اللجوء وعدم التمييز ضدهم على أي أساس واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وضمان اتساق أية اتفاقات أوروبية يتم التوصل إليها مع تلك الالتزامات.

يذكر أن مريم عبد السلام اعتدي عليها، أواخر فبراير الماضي، من قبل 10 فتيات بريطانيات في مدينة نوتنغهام ونقلت على إثره إلى مستشفى في لندن حيث توفيت يوم الـ 14 مارس.

بدورها، تعرضت شادن محمد لحادث سير مروع أودى بحياتها في مدينة قدبس الألمانية أواسط أبريل الماضي.

المصدر: المصري اليوم + وسائل إعلام مصرية