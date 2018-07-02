الحرس الثوري الإيراني: تحالف الجاهلية العربي يواجه هزيمة وفضيحة في مستنقع اليمن

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن التحالف العربي بقيادة السعودية يواجه اليوم هزيمة وفضيحة في مستنقع اليمن.

وقال جعفري في كلمة ألقاها على هامش المراسم السنوية لتخريج طلاب كلية الإمام الحسين للعلوم العسكرية والتربوية: "مصير الإنسانية دخل في منعطف تاريخي كبير".. "لقد بدأت حقبة جديدة من التحولات الدولية تظهر ملامحها الرئيسية في وجود مواجهة بين معسكر المستضعفين الكبير الذي يستمد الإلهام من الثورة الإسلامية ومعسكر الهيمنة والاستعلاء بزعامة أمريكا المجرمة".

وتابع جعفري: "اليوم بات الصهاينة في الأراضي المستلبة والمحتلة مطوقون محاصرون، يشنفون أذانهم لسماع صيحات المسلمين من أقصى أصقاع الأرض بجانب حدود فلسطين المحتلة وهم يطلقونها بلغات ولهجات عديدة".

وأضاف، في تطرقه إلى التطورات اليمنية: "اليوم يواجه تحالف الجاهلية العربي في مستنقع اليمن هزيمة وفضيحة، وهذه المنجزات والمكتسبات تحققت مستلهمة من نور المقاومة الإسلامية التي تستمد كيانها من الفكر المتبحر والتفكير المتعمق لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية الإمام السيد علي خامنئي... وهبطت ساكنة عقول وقلوب المسلمين والأحرار في العالم".

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على صعيد آخر، شدد القائد العام للحرس الثوري على أن الشعب الإيراني يقف اليوم على أعتاب "اختبار تاريخي هام للغاية" تتبلور على ضوء نتائجه حقبة جديدة من انعدام الثقة بأمريكا وتحشيد القوة والطاقات بهدف مواجهة مختلف المؤامرات وأبعادها الدولية.

ويأتي هذا التصريح على خلفية استمرار معركة شرسة في منطقة الساحل الغربي لليمن بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وأنصارهم.

ويقود التحالف عمليات عسكرية لانتزاع السيطرة على المنطقة، لا سيما ميناء الحديدة، من يد الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، وسط ادعاءات لقيادتهم حول محاصرة مجموعات كبيرة من قواته.

المصدر: تسنيم + وكالات