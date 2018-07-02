من هو المعارض السوداني البارز الممنوع من دخول مصر؟

منعت السلطات المصرية رئيس حزب الأمة السوداني والمعارض البارز الصادق المهدى، من دخول البلاد، وطالبته بالمغادرة بعد أن مكث في مطار القاهرة لساعات.

وأكد حزب الأمة السوداني أن سلطات مطار القاهرة احتجزت المهدي لدى وصوله قادما من "برلين"، بعد مشاركته في اجتماعات تكتل للمعارضة يعرف باسم "نداء السودان" مع الحكومة الألمانية، لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

من هو الصادق المهدي؟

يعد الصادق المهدي سياسيا بارزا في السودان، وانتخب رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 وعامي 1986 و1989، وفي عام 2014 وجه انتقادات للسلطات السودانية واعتقل على إثر ذلك، وكان قد سجن عدة مرات سابقا في الأعوام 1969 و1973 و1983 و1989 .

يرأس المهدي منذ مارس الماضي "قوى نداء السودان" وهو تحالف للمعارضة يضم أحزابا مدنية، وحركات مسلحة، ومنظمات مجتمع مدني.

ولد المهدي في ديسمبر عام 1935 في أم درمان بالسودان، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957، وبعد وفاة والده الصديق المهدي عام 1961 تولى "إمامة الأنصار" وقيادة الجبهة القومية المتحدة.

المصدر: RT + وكالات