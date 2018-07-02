مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة بالإضافة إلى اعتقال شاب ثالث كان برفقتهما شرق حدود رفح جنوب قطاع غزة.

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن فتى يبلغ (16 عاما) نقل إلى مسشتفى أبو يوسف النجار في رفح مصابا بالرصاص في الكتف ووصفت جروحه بالمتوسطة، وذلك بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليه مع 3 آخرين قرب الحدود شرق رفح.

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وأشارت مصادر محلية إلى أن 4 شبان حاولوا التسلل إلى الشريط الفاصل ومواقع قناصة الجيش الإسرائيلي شرقي محافظة رفح قبالة موقع كرم أبو سالم العسكري وتحديدا البرج الأحمر، فأطلق الجنود النار اتجاههم وأصيبوا جميعا داخل حدود غزة على بعد 40 مترا من السياج الفاصل.

وأفاد الشهود بأن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى المكان لنقل الشبان المصابين إلى المستشفيات.

هذا وأعلن مقاومون فلسطينيون أنهم أطلقوا النار تجاه الجنود الإسرائيليين شرق رفح خلال اعتقالهم مصابين، في محاولة لمنع اعتقال المصابين ليتسنى للمسعفين إنقاذهم ونقلهم إلى مستشفيات في القطاع.

إلى ذلك، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قوة عسكرية أطلقت النار على 4 شبان اجتازوا السياج الإلكتروني وحاولوا إضرام النيران في موقع مهجور جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الشبان تسللوا إلى "الأراضي الإسرائيلية" مسلحين بمواد حارقة وبمقصات الأسلاك وحاولوا إحراق موقع خاص بالقناصة.

وأضاف الجيش أن القوة لاحقت الشبان وأطلقت النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح حرجة، بينما اعتقل شاب ثالث ونقل للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي.

المصدر: وكالة "معا"