الرباط: الاتحاد الإفريقي ليس معنيا بحل النزاع على الصحراء الغربية

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الإفريقي ليس معنيا بحل قضية الصحراء الغربية ولا يمكنه التدخل في مسار الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط، أن تطورات مهمة حصلت في ملف الصحراء الغربية وهي أن المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والأمن الإفريقي للنزاع على الصحراء من تقرير في أربع صفحات يصدر منذ 10 سنوات يتحدث عن مواضيع حقوق الإنسان، وتسوية النزاع والمفاوضات إلى مجرد ثلاث فقرات، وهو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير.

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وأضاف الوزير المغربي أن الملف بين أيدي مجلس الأمن والأمم المتحدة، وما يتناوله الاتحاد الإفريقي هو مجرد اطلاع على معلومات تأتيه من الأمم المتحدة، لتسهيل الحل وليس اقتراح حلول للنزاع.

وترى جبهة البوليساريو، التي تشارك في القمة الإفريقية وتطالب باستقلال الصحراء وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، أن مناقشة تقرير شامل ومفصل حول قضية الصحراء، واقتراح حلول إفريقية للنزاع، أمر يؤكد أن الاتحاد الإفريقي قادر على حل النزاع ومعني به بكل المقاييس.

وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، إن الاتحاد الإفريقي عرض تقريرا أعده رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، بعد جولة قادته إلى جميع الأطراف بما فيها مخيمات الصحراويين في تندوف، مشيرا إلى أن ذلك يعد برهانا قاطعا على محورية دور الاتحاد الإفريقي في حل النزاع بناء على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وشفاف ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات الدولية.

وصرح أن التقرير انتصار للشعب الصحراوي ولحقوقه المسلوبة.

وصادقت القمة الإفريقية الـ31 المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد، على تشكيل آلية على مستوى الرؤساء من أجل التسريع في وتيرة العمل لإنهاء النزاع بين الصحراء والمملكة المغربية، وذلك على أساس احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وتطالب جبهة بوليساريو بتقرير مصير الصحراويين وإقامة دولتهم، بينما يعتبر المغرب ضمه لأقاليم الصحراء الغربية مجرد عودة إلى الوطن الأم، ويقول إنه لن يقبل باستفتاء بل بحكم ذاتي.

المصدر: د ب أ