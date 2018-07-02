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أستراليا توقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية

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أستراليا توقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
أستراليا توقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية
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أعلنت أستراليا، يوم الاثنين، أنها لن تقدم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية خوفا من تضمن ميزانية السلطة بندا عن تقديم مساعدات للمدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية.

وتأتي خطوة أستراليا في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة، أكبر دولة مقدمة للمساعدات، خفض مساعدتها للسلطة الفلسطينية بسبب دفع مئات الملايين من الدولارات للأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب إن أستراليا تخشى أن المساعدات التي تقدر بـ10 ملايين دولار (7.4 ملايين دولار) التي تقدم لصندوق ائتماني تابع للبنك الدولي المخصص لبرامج التنمية والتعافي الفلسطينية سوف تقدم للسلطة الفلسطينية فرصة لكي تستخدم ميزانيتها في أنشطة لن تدعمها أستراليا مطلقا.

وصرحت بيشوب أن أي مساعدة تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية للمدانين بارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية، تمثل إهانة للقيم الأسترالية وتقوض احتمالات التوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دافع العام الماضي عن تقديم أموال للأسرى ووصفها بمسؤولية اجتماعية لرعاية أبرياء تضرروا من قتل أو سجن أحبائهم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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