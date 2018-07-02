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العراق: وضعنا خطة تحد من تسلل الإرهابيين من سوريا بنسبة 90%

أخبار العالم العربي

العراق: وضعنا خطة تحد من تسلل الإرهابيين من سوريا بنسبة 90%
Reuters
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قال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، إن العراق وضع خطة تحد من تسلل الإرهابيين من سوريا إلى العراق بنسبة 90٪؜.

وأوضح رسول لـRT أن "العراق يحاول تأمين حدوده من خلال الأسلاك الشائكة وعمليات الاستطلاع الجوي، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة على طول شريطه الحدودي مع سوريا".

وأضاف: "هناك تواجد لعناصر تنظيم داعش في مناطق أعالي الفرات، وهؤلاء يشكلون خطراً على الحدود العراقية، لذا وضعنا خطة واستخدمنا آليات جديدة لمنع تسللهم أو الحد منه".. "الخطة كانت من جانب الحدود العراقية فقط، وإذا وجدنا حاجة لوضع خطة مماثلة لحدودنا مع دول أخرى سنضعها".

وتشهد الحدود العراقية - السورية عمليات تسلل يومي من قبل عناصر تنظيم "داعش" من المدن السورية باتجاه العراق.

 

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