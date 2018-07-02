قوة عسكرية روسية ضاربة تعرض لأول مرة في حوزة الجيش المصري (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يظهر القوة الجوية والصاروخية التي يمتلكها الجيش المصري، وذلك بمناسبة العيد الـ48 للقوة الرابعة "لهيب السماء".

وظهرت خلال الفيديو مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي الروسية، والتي تعرضها القوات المسلحة المصرية لأول مرة، وهي صواريخ "بوك إم2" و"تور إم2" والمنظومة الصاروخية الدفاعية المحمولة على الكتف "فيربا".

وزارة الدفاع المصرية

وعرضت منظومة بوك في الفيديو خلال الدقيقة 5:33، حيث ظهرت في الصف الأول، أما منظومة فيربا ظهرت في الدقيقة 6:25 محمولة على كتف أحد الجنود، وفي الدقيقة 7:46 ظهرت منظومة تور الروسية.

تتمتع المنظومة الروسية الحديثة "بوك إم2"، بقدرات فائقة، فمدة الإنتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد المجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية ودول أخرى بينها مصر، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومتر.

وزارة الدفاع المصرية

المنظومة "تور إم2"، والتي تمثل هذه الصواريخ جدارا منيعا إضافيا بعد المنظومات الصاروخية المضادة للأهداف الجوية البعيدة والبالستية، في وجه أي ضربة صاروخية أو جوية قد يوجهها العدو المفترض للقوات البرية.

أما "تور إم-2" قادرة على مواصلة مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون أن تتوقف، بغض النظر عن مدى ووعورة منطقة القتال، فيما تستطيع بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.

وزارة الدفاع المصرية

ويصل طول عربة، أو منظومة "تورإم- 2" الصاروخية إلى تسعة أمتار، فيما تزن 37 طنا وتقدر على السير بسرعة 65 كم في الساعة بفضل محركها الذي يدفعها بقوة 840 حصانا".

ويمكن للمنظومة فيربا إسقاط الطائرات من دون طيار، والصواريخ المجنحة التي تطير بسرعة تصل إلى 500 متر في الثانية، كما يمكنها إصابة الهدف بشكل محتوم ومؤكد حتى في حالة استخدامه المصائد الحرارية. تصيب هذه الصواريخ المحمولة أهدافها الجوية على بعد 500 – 6400 م وعلى ارتفاع 10 – 4500 م.

المصدر: RT