البرلمان العربي يتحرك لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

أعلن رئيس البرلمان العربي عن اتفاق اللجنة المعنية بتنفيذ خطة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على مخاطبة واشنطن لترفع السودان من قائمة الإرهاب.

وقال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، إن الخطة ستعرض على جلسة البرلمان العربي المقبلة للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها.

وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء لجان الكونغرس، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربي سيزور الولايات المتحدة لهذا الغرض.

و أضاف أن الخطة تتضمن الطلب من الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي توجيه رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي، تطالب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كما أوضح السلمي أن السودان لعب دورا مهما في عملية وقف إطلاق النار في دولة جنوب السودان مؤخرا، إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب وعضويته في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، ما يستلزم إعادة النظر في قرار وضعه بهذه القائمة.

من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين الوفد السوداني والبرلمان العربي على عناصر خطة التحرك التنفيذية، التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكشفت تقارير أمنية نشرت في أبريل الماضي، أن لجنة أمريكية معنية بمتابعة شروط شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تعتقد بأن الخرطوم لم تبذل حتى الآن الجهود الكافية التي تستجيب لطلبات واشنطن.

ورفعت الولايات المتحدة، نهاية العام الماضي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب، غير أن واشنطن لم ترفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

المصدر: وكالات