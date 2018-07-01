مصر تستضيف اجتماعات "صندوق المشاريع المشتركة" مع السودان وأثيوبيا

تشهد القاهرة الأسبوع المقبل اجتماعات الصندوق المشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا لإقامة مشاريع تنمية مشتركة خاصة بسد النهضة في الدول الثلاث.

وفي مايو الماضي عُقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماع لوزراء الخارجية والري ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه أثيوبيا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدارسة تأثير السد الكبير على النيل الأزرق، وأيضا إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشاريع بنى تحتية في الدول الثلاث.

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وأعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف في الثالث والرابع من يوليو اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث في هذا الشأن.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل، الأحد، "هناك صندوق للمشروعات المشتركة الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، تبدأ اجتماعاته في غضون هذا الأسبوع".

وتابع: "من خلال الصندوق يمكن أن تساهم الدول الثلاث في مشروعات تنمية لرفاهية شعوب هذه البلاد".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد اجتماع خصص لوضع خطة تنفيذية لشطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وتخشى مصر تأثير تشييد سد النهضة، الذي بدأت أعماله في 2012، بكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90 % لتأمين حاجاتها من المياه.

المصدر: أ ف ب