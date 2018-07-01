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غرق 41 مهاجرا وفقدان 63 آخرين قبالة سواحل ليبيا

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غرق 41 مهاجرا وفقدان 63 آخرين قبالة سواحل ليبيا
Reuters / Ismail Zetouni
مهاجرون غير شرعيين - أرشيف -
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ثارت مخاوف، يوم الأحد، بشأن إمكانية غرق 63 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة العاصمة الليبية طرابلس، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وقال العقيد توفيق الصقر المسؤول عن خفر السواحل الليبي إنه تم انتشال 41 مهاجرا بعد غرق القارب قبالة العاصمة طرابلس.

وذكر ناجون إن القارب كان يحمل 104 مهاجرا عندما غرق، ومن المفترض أن 63 منهم قد لقوا حتفهم، لكن لم يتم التأكد من ذلك بعد.

وصرح الصقر أن رجال الإنقاذ لم يجدوا أثرا لأي أشخاص لقوا حتفهم.

ويوم الجمعة، انقلب قارب يحمل أكثر من 100 مهاجر قبالة طرابلس، أثناء محاولتهم الذهاب إلى أوروبا، وتم إنقاذ 16 شخصا منهم إلى جانب انتشال 9 جثث، حسب مسؤولين في خفر السواحل، ولم ترد أنباء عن مصير المهاجرين الآخرين.

المصدر: د ب أ

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