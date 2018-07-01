آل ثاني يعين مندوبا جديدا لقطر في جامعة الدول العربية

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا يقضي بتعيين إبراهيم عبدالعزيز محمد السهلاوي مندوبا دائما لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

وينص القرار على أن تنفيذه يبدأ اعتبارا من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وشغل السهلاوي مناصب عدة في المؤسسات الدبلوماسية القطرية منذ العام 1979 وآخرها سفير قطر لدى الجزائر منذ العام 2013.

ويتولى السهلاوي منصب المندوب القطري لدى الجامعة العربية خلفا لسيف بن مقدم البوعينين، الذي شغل عمل سفير قطر في مصر لكنه استدعي من قبل الدوحة على خلفية قطع القاهرة علاقاتها مع السلطات القطرية في يونيو 2017.

ويستمر توتر ملموس بين قطر ومجموعة من الدول الأخرى في جامعة الدول العربية بدأ إثر اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع البلاد، ما أدى إلى نشوب نزاع سياسي بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: الشرق + وكالات