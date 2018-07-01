الصدر يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، والقائم بأعمال السفارة الإسبانية لدى بغداد، نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان لمكتب الصدر أن مقتدى الصدر استقبل في مكتبه بمحافظة النجف رامون بليكوا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرفقته القائم بالأعمال في السفارة الإسبانية لدى العراق دانيل لوسادا، وجرت خلال اللقاء مناقشة دعم المسار الديمقراطي في العراق وبالخصوص موضوع الانتخابات وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية من دون تدخل خارجي تلبّي طموحات الشعب العراقي في توفير الاستقرار والخدمات والأمن والعيش الحر الكريم ورفع المعاناة عنه.

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ودخلت الحكومة العراقية بزعامة حيدر العبادي يوم الأحد مرحلة تصريف الأعمال بعد انتهاء العمر الدستوري للبرلمان والحكومة بانتظار أن تحسم مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبين عملية إعادة العد والفرز اليدوية لنحو 1800 محطة انتخابية سجلت عليها شكاوى وطعون بحصول حالات تلاعب وتزوير في عدد من المناطق.

ومن المنتظر أن تشرع مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبين الذين اختارتهم المحكمة الاتحادية العليا بعمليات العد والفرز اليدوي ابتداء من الثلاثاء في سابقة لم تألفها العملية الانتخابية في العراق وخاصة ما بعد مرحلة عام 2003 لحسم شكاوى تتعلق بحصول تلاعب وتزوير في أصوات الناخبين في محطات انتخابية.

وغادر البرلمان العراقي الحالي العملية السياسية بعد أن عقد السبت آخر جلسة له ضمن العمر الدستوري 2014 - 2018 خصصت للتداول في مواضيع أبرزها إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في عدد محدود من المحطات الانتخابية.

المصدر: د ب أ