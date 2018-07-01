السعودية: تسهيلات للقطريين في تقديم طلبات الحج بعد "تهاون" بلادهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ترحيبها بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، مشيرة إلى عدم تعاون مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات السعودية المعنية.

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وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه: "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة".

وأضافت: "للراغبين في أداء فريضة الحج من الأخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام".

وأشارت إلى أن الحجاج القطريين يمكنهم التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها في مكة والمدينة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين، وحسب رغباتهم، كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

ونوهت بأنه سيكون قدوم ومغادرة الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران، ماعدا الخطوط الجوية القطرية.

وأنهت وزارة الحج والعمرة السعودية ترتيبات قدوم حوالي 2 مليون حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام.

المصدر: RT