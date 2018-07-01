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جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين!

أخبار العالم العربي

جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين!صورة أرشيفية
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عاش الليبيون خلال الأيام الماضية على وقع جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، راح ضحيتها 3 شبان تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي، ثم جرى التمثيل بجثثهم بعد موتهم!

وهزت الجريمة مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، حيث راح ثلاثة أشقاء من عائلة بولغيث ضحية المدعو محمد الشتيوي الشهير بـ "الكبة"من مدينة صبراتة.

وقالت صحف محلية إن "الكبة" قام باختطاف ضحاياه ونقلهم إلى منزله أين عذبهم ونكل بهم قبل أن يقتلهم بهذه الطريقة الوحشية والبشعة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للأشقاء الثلاثة، نمتنع عن نشرها لبشاعتها.

يشار إلى أن "الكبة" هو قيادي بارز بما يعرف بـ "لواء العروبة المقاتل" التابع لجيش القبائل الموالي لنظام القذافي السابق، وهو مطلوب للنائب العام في عدة قضايا جنائية.

المصدر: وكالات

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