تونس.. "الحزب الدستوري الحر" يتهم "حركة النهضة" بدعم الإرهاب

أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس عن عزمه التوجه إلى المنظمات الدولية متهما قيادات بارزة في "حركة النهضة" بدعم الإرهاب.

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وقال "الحزب الدستوري الحر"، أمس السبت، خلال تجمع في العاصمة تونس، إنه كلف لجنة بالتوجه نحو المؤسسات والمنظمات الدولية، للمساعدة في التصدي لمحاولات "التستر على الإرهاب".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس إلى المحكمة المكلفة بمكافحة الإرهاب، شكوى من الحزب الدستوري، ضد حركة النهضة، بتهمة "الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر".

وتنص الشكوى على تورط كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيسي الحكومة السابقين، على العريض وحمادي الجبالي، وعضو المجلس التأسيسي، الحبيب اللوز، في الملف الإرهابي المثير للجدل.

المصدر: وكالات