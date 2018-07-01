// 26.06.2018 по тикету 15478
إحباط هجوم جديد بطائرات مسيرة مجهولة الهوية على قاعدة حميميم
Reuters Maksim Blinov
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أفاد ممثل في قاعدة حميميم الروسية بسوريا بأنه تم الليلة الماضية إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من القاعدة.
وجاء في بيان صدر عن القاعدة، اليوم الأحد: "في 30 يونيو، بعد غروب الشمس، رصدت وسائل المراقبة الجوية التابعة لقاعدة حميميم الروسية مجموعة من الأهداف الجوية الصغيرة مجهولة الهوية على مسافة غير بعيدة شمال شرقي القاعدة".
وأضاف البيان أنه تم إسقاط كل هذه الأهداف باستخدام المدافع الروسية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسبب بوقوع ضحايا أو أي أضرار مادية على الأرض. كما أكد أن القاعدة لا تزال تعمل وفقا لنظامها المعتاد.
المصدر: نوفوستي
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