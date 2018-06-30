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أنباء عن سقوط ضحايا بانفجار قرب مدرسة في الحسكة السورية

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أنباء عن سقوط ضحايا بانفجار قرب مدرسة في الحسكة السورية
rudaw.net
مكان انفجار دراجة نارية قرب مدرسة الغسانية بالحسكة السورية
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أفادت وكالة "سانا" السورية بسقوط جرحى جراء انفجار وقع، اليوم السبت، قرب مدرسة الغسانية في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فيما أوردت مصادر أخرى أن الحادث خلف قتيلا واحدا على الأقل.

وبحسب "سانا"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار "نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بدراجة".

فيما نقلت وكالة "رووداو" الكردية عن مصادر محلية أن دراجة نارية انفجرت بشارع سينما القاهرة، بالقرب من مدرسة الغسانية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية التابعة للطائفة السريانية المسيحية ("قوات السوتورو") اتخذت مبناها مقرا لها.

وأضافت المصادر نفسها أن "الانفجار أسفر عن وقوع قتيل وإصابة آخرين".

المصدر: سانا + رووداو

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