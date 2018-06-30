وزير الداخلية المصري: لن نتهاون مع من يرفع السلاح

قاد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، يوم السبت، أولى جولاته بالشارع في ذكرى 30 يونيو، حيث تفقد النقاط الأمنية والارتكازات بالمحاور الرئيسية والميادين.

وقام الوزير بجولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وشدد توفيق على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية، وانتشار قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور.

وأشار وزير الداخلية إلى أن ذات الميدان قد شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين، مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع من يرفع السلاح في وجه الشعب المصري.

وأفاد بأن الشعب والقوات المسلحة يدا واحدة وستظل كذلك.

فى إطار حرص السيد محمود توفيق وزير الداخلية على الوقوف ميدانيا على مجريات العمل الأمنى ... فقد قام سيادته صباح اليوم السبت الموافق 30 الجارى بجولة ميدانية تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة pic.twitter.com/Sr86cWyakN — وزارة الداخلية (@moiegy) 30 июня 2018 г.

وشدد توفيق على حسن معاملة المواطنين باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية في دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

والتقى الوزير بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم ورضاهم عن الجهود المبذولة من قوات الشرطة لتحقيق الأمن.

المصدر: الداخلية المصرية