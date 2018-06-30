الملف الليبي أحد أولويات قمة الاتحاد الأفريقي

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، إن الملف الليبي سيكون من أولويات قمة الاتحاد الأفريقي، التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 1 و2 يوليو القادم.

وأوضح إسماعيل شرقي أن الأوضاع المضطربة في ليبيا انعكست سلبا على المنطقة وباتت سببا في العديد من المشاكل الأخرى، مثل الهجرة غير الشرعية والأنشطة الاقتصادية المخالفة للقانون.

ومن المتوقع أن يبحث زعماء الدول الأفريقية الأزمة الليبية في إطار التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، كون هذه الخطوة تمثل شرطا لاستعادة الاستقرار.

هذا ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة الأفريقية مكافحة الإرهاب، في مختلف مناطق القارة بما في ذلك في منطقة الساحل، ومنطقة حوض التشاد.

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الأحد والاثنين، القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي سيشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة أفريقية وتستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: وكالات